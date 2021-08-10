Жители Кеми сами убрали городское кладбище

Проблема в том, что в начале лета администрация Кемского района расторгла договор с предпринимателем, до этого выполнявшим обязательства по содержанию кладбища безвозмездно. Ответственным за все работы было назначено муниципальное предприятие, которое должно было в течение месяца провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков на базовые услуги в сфере организации похоронного дела. Но, как говориться, что-то пошло не так. Фактически договор по содержанию кладбища до сих пор ни с кем не заключён.



В результате этих действий местной администрации, мусор с кладбища перестал вывозиться совсем. Огромные кучи мусора и грязи стали накапливаться вдоль дорожек. К этому добавились медведи, которые периодически стали наведываться на кладбище, пугая людей. Кемляне в соцсетях писали:

У нас управленцы только отписываться могут и переводить стрелки на других. Зачем им грязными делами заниматься, они ведь к выборам готовятся. А до порядка в городе им дела нет.



В конечном итоге неравнодушные жители Кеми сегодня сами убрали городское кладбище.

Среди них были и члены партии «Справедливая Россия – За правду!», а также представители «Молодежи Справедливой России». Дружными усилиями скопившийся мусор был убран, контейнеры приведены в порядок, свалки ликвидированы.

В общей сложности было вывезено 230 кубометров мусора.





Жители все сделали сами. Но зачем тогда такие чиновники? У нас будет возможность ответить на этот животрепещущий вопрос в сентябре.