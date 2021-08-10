Сотрудники «Ники Плюс» вспоминают Александра Истомина

С нами больше нет Александра Александровича Истомина. Он ушёл из жизни 9 августа, на восемьдесят первом году жизни.

Мы знали его, ещё работая на Карельском телевидении. На протяжении десяти лет он, старший лейтенант милиции, вел передачу «02». В ней были не только захватывающие съемки работы внутренней службы, но в каждом выпуске - сюжеты о дружбе Карельской милиции с творческой интеллигенцией республики. Презентация книг, выставки картин карельских художников, совместные праздничные «Огоньки».

Александр, Алик, Сан Саныч – так называли его близкие друзья. Он знал и понимал телевидение, умел держаться в кадре, мог разговорить любого собеседника.

Весь его трудовой путь — от токаря Онежского завода до полковника милиции, а с 1999 года Председателя ЦИК Карелии – достоин уважения.

Это был открытый, откровенный, широкой души человек, с которым можно было обсудить все на свете.

На «Нике» Александр Истомин всегда был желанным гостем. С его участием был подготовлен цикл передач «Уголовный розыск Карелии»: часть I; часть II. А также здесь. Эти программы посмотрели десятки тысяч телезрителей.

30 лет, с 1965 по 1995 годы, он посвятил службе в МВД, пройдя путь от участкового инспектора до начальника службы исполнения наказаний. Заслуженный сотрудник МВД СССР, заслуженный юрист Карелии Александр Александрович Истомин был одним из авторов и редакторов книги «Уголовный розыск Карелии».

А с какой любовью он рассказывал о своих коллегах, о своей семье в программе «Открытая дверь» на канале «Ника плюс»!

«Жизнь состоялась. Ответственная работа, любимая жена, дети, внуки. Это был мой путь»,

– сказал он в этой передаче.

Александр Александрович Истомин был очень ответственным и не конфликтным человеком, но проявлявшим при необходимости твердость характера. Мы всегда высоко ценили его готовность прийти на помощь в любой ситуации.

Боль от потери останется в нашем сердце. Светлая память.

Светлана Пушкина, Андрей Мазуровский.

Прощание с А. А. Истоминым состоится 11 августа с 13 до 14 часов, г. Петрозаводск, ул. Вольная 4, зал №2.

// Фото: МВД России по Карелии