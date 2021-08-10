Пляж в Песках в очередной раз признали непригодным для отдыха

Хотя официального пляжа в Петрозаводске по-прежнему нет, жители продолжают загорать и купаться в популярных местах. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять качество воды и почвы. В ведомстве сообщили, что пробы территории отдыха в местечке Пески оказались очень плохими.

В Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что это популярное место массового отдыха де-юре пляжем не является. Но де-факто люди там есть. Поэтому ведомство ведет мониторинг.

В процессе исследования проб почвы около воды в Песках в ней нашли огромное превышение бактерий кишечной палочки. При норме в 10 кл одном грамме на деле индекс БГКП составляет 1000 кл в грамме.

Информацию о качестве почвы довели до сведения администрации Петрозаводска.

Напомним, этим летом городские власти оборудовали зону отдыха у воды, установили там лежаки и детский скалодром. // Фото: администрация Петрозаводска