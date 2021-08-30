В третьем доме для переселенцев в Кондопоге будут жить медики

О том, кому именно дадут квартиры в третьей из пятиэтажек, которые строят в Кондопоге, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, в жилье для переселенцев из аварийных домов переедут жители севера региона и Суоярви.

Руководитель республики рассказал, что желающие уже есть на 71 квартиру, это, в частности, переселенцы из Калевалы и Беломорска.

«Также предусмотрим здесь жилье для медиков, которые приедут работать в город бумажников», - отметил он.

Проект межевания уже, его должны рассмотреть в городской администрации и провести общественные слушания.

«Ожидаем, что дом будет готов к первому кварталу 2023 года», - сказал Парфенчиков.

Рядом строят еще две пятиэтажки. Одну должны сдать этой осенью. Во втором доме новоселье отметят в следующем году: это жители других районов республики, в основном из Суоярви. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте