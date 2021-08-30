Страдающего алкоголизмом жителя Костомукши через суд лишили прав

Жителя Костомукши сначала привлекли к уголовной ответственности за оборот наркотиков, а потом лишили права управления автомобилем. Прокуратура добилась этого через суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Синдром алкогольной зависимости у 40-летнего мужчины выявили в ходе судебно-психиатрической экспертизы по уголовному делу. Прокурор Костомукши подал в суд иск о лишении фигуранта водительских прав.

Но ему отказали, так как решили, что экспертное заключение – это недостаточное доказательство заболевания. Ведь на учете у нарколога мужчина не состоит.

Однако прокурор подал кассационную жалобу, и Верховный суд Карелии согласился с его позицией. Гражданина лишили права управления транспортным средством. // Фото: infosmi