В субботу будет небольшой дождь, но тепло

Погода 27 августа в Карелии будет теплой, облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Кратковременные дожди можно ожидать с большей вероятностью на юго-востоке региона. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 2-7 м/с.

Ночью будет +10, +15 градусов, местами до +4 градусов, днем +21, +26 градусов.

В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность. Ночью возможен дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13, +15 градусов, днем будет +21, +26 градусов. // Фото: pxhere.com