В среду в Карелии немного похолодает

Завтра, 3 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южным районам местами кратковременный дождь, днем на большей части дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере северо-восточный умеренный, днем при грозе местами сильный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, вечером дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, вечером дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»