В школах Карелии будут проводиться уроки мужества

В школах республики, возобновились уроки мужества и патриотизма, сообщает министерство образования Карелии.

Первый урок в этом году уже прошел 8 февраля для учеников школы № 9 города Петрозаводска. Занятия организует республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Карельского регионального центра молодежи.

Ежегодно мы проводим более 100 уроков различной тематики. Это, например, беседы, посвященные дням воинской славы России, истории российского государства, мотивирующие на достижения и активный образ жизни. Ребятам нравятся, когда рассказываем и о современных героях – врачах, спасателях, параолимпийцах,

- рассказывает специалист центра Наур Гокинаев.

По его словам, каждый возраст требует своего подхода:

Все встречи мы проводим в интерактивном формате. Для младшей школы это преимущественно игровая форма, с учащимися средних классов акцент делаем на беседы-размышления, со старшеклассниками говорим о жизненном выборе и будущем пути. Уроки мужества также проводим для студентов, выезжаем в районы.

Следующие встречи в феврале запланированы в школах Петрозаводска, Пряжи и Медвежьегорска.

Фото с сайта правительства Карелии.