Петрозаводчан и жителей Карелии ждут в резиденции Борея

Жителей Петрозаводска и гостей карельской столицы приглашают в «Резиденцию Борея», открывшуюся в канун Международного фестиваля снежных и ледовых скульптур, сообщает сайт городской администрации.

Борей принимает посетителей в холле отеля Cosmos Petrozavodsk на улице Куйбышева, 26. Здесь можно сфотографироваться на сказочном троне, получить в подарок оригинальные сувениры с символикой фестиваля, принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега, погадать на древних рунах.

Вход бесплатный. Об участии в мастер-классах и о других дополнительных услугах можно узнать по телефону 76-21-22. Также вопросы принимаются по почте – visitpetrozavodsk@mail.ru.

«Резиденция Борея» открыта с 12.00 до 20.00 и принимает гостей до 14 февраля.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований.

Фото с сайта городской администрации.