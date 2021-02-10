Определились будущие хозяева Дня Карелии

В Карелии подвели итоги конкурса среди муниципалитетов, которые боролись за право проведения Дня республики. На конкурс в этом году поступили 14 заявок от районов и Костомукши. Кондопожский, Медвежьегорский, Беломорский, Олонецкий, Пряжинский и Сортавальский районы и Костомукша участвовали повторно, рассказали в правительстве региона.

Претенденты подготовили заявки с описанием концепции праздника. В результате были определены два района, в которых поочередно пройдет праздник. Так, в 2023 году День республики проведет Питкярантский район, в 2024 году – Сегежский. Так, Питкяранта представила проект «Вдохновение Длинного берега», Сегежа - «Бумажные крылья Карелии».

В этом году День республики пройдет в Калевальском районе, в 2022 году – в Прионежье. (фото ptzgovorit.ru)