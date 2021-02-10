Новая книга для детей вышла в издательстве «Периодика»

Книгу «Былины Обонежья: в пересказе для детей» выпустило издательство «Периодика», сообщает сайт правительства Карелии.

В книге собраны 25 былин, записанных собирателями фольклора в Заонежье и под Пудожем в XIX-XX вв.

Книга предназначена для детей среднего школьного возраста, а также для всех, интересующихся русским фольклором. В нее вошли пересказы былин, записанные от представителей знаменитой династии заонежских сказителей Рябининых — Трофима Григорьевича, Ивана Герасимовича, Петра Ивановича, а также пудожских певцов былин Фёдора Андреевича Конашкова, Андрея Пантелеевича Сорокина, Ивана Терентьевича Фофанова и других.

Благодаря художнику Дмитрию Дмитриеву, литературно-художественное издание привлечет внимание читателей колоритными иллюстрациями.

Книга познакомит читателя и с песнями, которые исполняла известная вопленица и сказительница Ирина Андреевна Федосова. Записи производились собирателями Павлом Николаевичем Рыбниковым, Александром Федоровичем Гильфердингом, Анной Михайловной Астаховой, а также другими исследователями.

Составителем издания выступила старший научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Валентина Кузнецова.

Изображение с сайта правительства Карелии