В руках у школьника в Белгородской области взорвался дрон

В руках у девятилетнего мальчика в Белгородской области взорвалось неизвестное устройство. Как написал в своем канале в Tеlegram губернатор Вячеслав Гладков, оно было похоже на дрон ВСУ.

- Девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках,

- сообщил глава региона.

Несчастье случилось в Белгородском районе, мальчик в больнице в тяжелом состоянии. // Фото: «Настоящий Гладков»/Tеlegram