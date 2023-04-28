В российском регионе будут платить за сообщения о нетрезвых водителях

В Нижегородской области с 1 мая власти будут премировать местных жителей, сообщивших о нетрезвых водителях. Размер поощрения составит две тысячи рублей, пишет издание «Нижегородская правда». Деньги на поощрение выделят из областного бюджета.

Вознаграждение можно будет «заработать» за достоверную информацию. Как сказано в тексте постановления, выплата осуществляется при условии подтверждения полицией достоверности информации, предоставленной гражданином, принятия уполномоченными органами процессуального решения, а также подачи гражданином заявления о причитающейся выплате, копии паспорта и согласии на обработку персональных данных. О нарушителях можно сообщать как устно, так и письменно.

За первые три месяца года нижегородская полиция получила от местных жителей 602 сообщения с информацией о фактах пьяной езды по телефону 112. Полицейские смогли задержать 167 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. // фото пресс-службы ГИБДД Карелии