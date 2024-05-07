В России 47 человек умерли за неделю от ковида

За неделю с 29 апреля по 5 мая в России выявлены 10 913 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость снизилась на 31,2% по сравнению с предшествующей неделей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

За неделю в стране Covid-19 унес жизни 47 человек. В больницы по стране были доставлены 1685 пациентов.

В Карелии новых жертв инфекции нет. Были госпитализированы три пациента с коронавирусом.

Напомним, пандемия Covid-19 официально завершилась 5 мая 2023 года. Она продлилась больше трех лет. // Фото: unsplash.com / Fusion Medical Animation