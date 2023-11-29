В Рособрнадзоре оценили вероятность перевода ЕГЭ в онлайн-формат

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев оценил возможность перевода ЕГЭ в онлайн-формат. На ближайшие 5-10 лет таких планов нет, заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Музаев отметил при этом, что в более отдаленной перспективе смена формата возможна.

«Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем», - сообщил глава ведомства.

Напомним, ранее стало известно предварительное расписание ЕГЭ на 2024 год. // Фото: freepik.com / Yanalya