Стало известно предварительное расписание ЕГЭ

Проект расписания ЕГЭ наследующий год опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Экзамены разделены на этапы. Так, сроки досрочного установлены с 22 марта по 19 апреля, включая резервные дни, основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — 4-9 сентября. Это следует из приказа минпросвещения и Рособрнадзора.

В основной период ЕГЭ может начаться 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, сообщает «Парламентская газета». Русский язык будут сдавать 28 мая; математику – 31 мая. Затем 4 июня – обществознание; 7 и 8 июня – информатика; 10 июня – история, физика; 13 июня - биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть); 17 и 18 июня – устная часть иностранных языков. // фото freepik.com