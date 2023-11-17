Задолжавшего своему ребенку миллион отца отправили за решетку

Нерадивого отца в Олонце судили и приговорили к лишению свободы. Мужчину пытались наставить на путь истинные другими методами – не вышло, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина задолжал своему ребенку по алиментам порядка миллиона рублей. Но платить добровольно он не хотел, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Алиментщика штрафовали, судили и отправляли на обязательные работы. Однако это не заставило его официально устроиться на работу и платить алименты.

Очередное уголовное дело закончилось новым обвинительным приговором и реальным лишением свободы. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы. // фото: fabricasimf/ freepik.com