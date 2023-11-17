17 ноября 2023, 15:54
Задолжавшего своему ребенку миллион отца отправили за решетку
Не платившего алименты мужчину в Олонце осудили к лишению свободы
Нерадивого отца в Олонце судили и приговорили к лишению свободы. Мужчину пытались наставить на путь истинные другими методами – не вышло, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Мужчина задолжал своему ребенку по алиментам порядка миллиона рублей. Но платить добровольно он не хотел, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Алиментщика штрафовали, судили и отправляли на обязательные работы. Однако это не заставило его официально устроиться на работу и платить алименты.
Очередное уголовное дело закончилось новым обвинительным приговором и реальным лишением свободы. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы. // фото: fabricasimf/ freepik.com