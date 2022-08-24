В пятницу вводят дополнительные пригородные рейсы

Карелавтотранс опубликовал изменения в расписании автобусов, которые вступят в силу уже в пятницу, 26 августа. Дополнительные рейсы появятся на маршрутах в Машезеро, Шапшезеро и Лососиное.

Сотрудники автопредприятия отметили, что рейс маршрута № 609А «Петрозаводск-Пряжа-Крошнозеро-Эссойла» будет выполняться только по средам в 12:30.

В свою очередь, дополнительные рейсы вводятся на маршруте № 108 «Петрозаводск-Машезеро» в 11:00 по пятницам и воскресеньям. Рейс № 109 «Петрозаводск-Шапшезеро» в 15:20 по пятницам и воскресеньям. Кроме того вводится рейс маршрута № 115 «Лососинное» в 15:30 по пятницам и воскресеньям. Фото: pxhere.