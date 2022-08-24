Петрозаводские школьницы стали победителями всероссийского конкурса

Завершился VI Всероссийский конкурс детской творческой школы «Портрет твоего края». Жюри отметило в числе лучших творческие работы учащихся петрозаводского лицея № 13 и Университетского лицея. Участники делились своим взглядом на малую родину.

«Ксения Егорова и Анна Колынина вошли в число победителей школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края»»,

- рассказали в пресс-службе мэрии.

Первое место в номинации «За огонь души» присуждено 10-класнице Ксении Егоровой. Стоит отметить, что девушка уже второй год подряд становится победителем заключительного этапа конкурса. Также первое место в номинации «Алмаз живого слова» получила 8-классницы Анна Колынина. Итогом школы-конкурса стала выставка лучших рассказов о родном крае в Совете Федерации в Москве. Фото: pxhere.