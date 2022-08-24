«Поезд здоровья» сейчас в Лоухском районе республики

23 августа председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец участвует в мероприятии «Поезд здоровья» в Лоухском районе республики. Приём населения вели узкопрофильные врачи из Петрозаводска.





По поручению Главы республики и инициативе регионального Минздрава с 23 по 25 августа мультидисциплинарная бригада врачей из республиканских медицинских организаций принимает пациентов в поликлинике Лоухской ЦРБ, в Чупинском филиале и в п. Пяозерский.





Приём провели онколог,пульмонолог, педиатры, офтальмолог, лор и другие специалисты.



По информации главного врача Лоухской ЦРБ Сергея Стугарева, за один день приёма врач успевает проконсультировать 15- 20 человек.







Сегодня местные жители получили возможность проконсультироваться у специалистов ведущих медучреждений Карелии. Решаются сложные вопросы диагностики , записи для последующего оперативного лечения при необходимости.Следующий десант врачей планируется на 30-31 августа в Кемской ЦРБ. Записаться можно через регистратуру,

- прокомментировал Алексей Хейфец.