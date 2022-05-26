В пятницу водителей массово будут останавливать в Петрозаводске

На дорогах карельской столицы будет много полицейских. Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет в пятницу, 27 мая. О мероприятии предупредили в ГИБДД.

За четыре месяца в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 320 водителей в состоянии опьянения, при этом из них 42 человека сел за руль в состоянии опьянения не в первый раз. В дорожном ведомстве заявили о том, что число нетрезвых водителей в этом году значительно выросло. За аналогичный период прошлого года в городе было отстранено 212 нетрезвых водителей.

Петрозаводчане могут самостоятельно сообщить о нетрезвом водителе по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)