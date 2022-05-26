26 мая 2022, 17:50
В пятницу водителей массово будут останавливать в Петрозаводске
В карельской столице пройдут массовые проверки автомобилистов в ходе рейда «Контроль трезвости»
На дорогах карельской столицы будет много полицейских. Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет в пятницу, 27 мая. О мероприятии предупредили в ГИБДД.
За четыре месяца в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 320 водителей в состоянии опьянения, при этом из них 42 человека сел за руль в состоянии опьянения не в первый раз. В дорожном ведомстве заявили о том, что число нетрезвых водителей в этом году значительно выросло. За аналогичный период прошлого года в городе было отстранено 212 нетрезвых водителей.
Петрозаводчане могут самостоятельно сообщить о нетрезвом водителе по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)