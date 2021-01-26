В пятницу в Кондопогу приедет играть «Динамо» из Санкт-Петербурга

29 января в 19:00 в Ледовом дворце Кондопоги «СКА-ГУОР Карелия» встретится с командой «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

Перед игрой «СКА-ГУОР Карелия» занимает 13-е место турнирной таблицы, имея в активе 24 набранных очка в 25 матчах. «Динамо-576» располагается на 5-й строчке таблицы с 35 очками. Соперник в своем дебютном сезоне в НМХЛ в 25 матчах одержал 16 побед, потерпел 9 поражений и уже обеспечил себе участие в плей-офф. Предыдущий матч с этой командой в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Билеты на матчи «СКА-ГУОР Карелия» можно приобрести в кассе Ледового дворца (центральный вход) или на сайте kassir.ru

Распечатывать билеты не обязательно, достаточно показать на экране мобильного устройства. Продажа электронных билетов завершается за час до начала матча. Цена билета – 100 рублей.

Для зрителей обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, в Ледовом дворце необходимо находиться в масках и перчатках! На трибуны допускаются 25% зрителей от общей численности мест в зале.

Подробности по телефону: +7 (814-51) 78308.

Фото из группы «ХК Динамо-576 НМХЛ»