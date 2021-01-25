Карельский спортсмен взял медаль на этапе кубка России по сноукайтингу

Спортсмен из Карелии победил во втором этапе кубка России по сноукайтингу, передает министерство спорта республики.

Соревнования проходили в акватории Иваньковского водохранилища в Конаково в Тверской области. Состязания проводились в классах: сноукайтинг курс-рейс – доска, сноукайтинг курс-рейс – лыжи, фристайл – доска, фристайл – лыжи.

Карельский спортсмен Дмитрий Никуличев завоевал золотую медаль в классе «сноукайтинг курс-рейс лыжи».

Третий этап кубка России по сноукайтингу и чемпионат Карелии по сноукайтингу пройдут в феврале на Онежском озере в Петрозаводске. (фото и видео vk.com)