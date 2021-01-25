Жителей Петрозаводска приглашают сдать нормативы по лыжам

Жителей Петрозаводска приглашают сдать нормативы по лыжной подготовке в рамках всероссийского комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Тестирование пройдет в среду, 27 января, на лыжной трассе «Фонтаны». Начало в 16 часов на стартовой площадке у кафе.

Организаторы напоминают о необходимости предварительной записи через группу «ГТО Петрозаводск» или по телефону: 77-99-60 (необходимо сообщить ФИО, ступень и нормативы, количество мест). Фото kupo.la