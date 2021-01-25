Первый в году забег «Километр здоровья» пройдет в Петрозаводске

31 января на стадионе «Юность» в Петрозаводске состоится первый в 2021 году забег «Километр здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Для участия в забеге подойдет любой уровень подготовки. Приглашаются все желающие - как новички, так и профессионалы бега.

Горожанам предлагается пройти обязательную регистрацию - ее срок истекает в 14 часов 30 января. Сам старт забега 31 января запланирован на 16 часов.