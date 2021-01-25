25 января 2021, 09:03
Карельские боксеры отлично выступили в Ленобласти
Три золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали в копилке сборной республики
Боксеры юниорской сборной Карелии Сахиб Акберов и Юрий Назаретян
В Ленинградской области состоялся XV традиционный турнир по боксу, посвященный героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах памяти героя России Дмитрия Кожемякина, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».
В Сертолово, 21-23 января, сборная команда региона показала замечательные результаты.
Первые места: Глеб Федоров (Петрозаводск), Владислав Назаров (Сегежа), Роман Богданов (Костомукша)
«Серебро»: Сахиб Акберов (Петрозаводск), Антон Коршунов (Костомукша)
На третьей ступеньке пьедестала почета: Глеб Александров (Питкярантский район), Матвей Добин (Сегежа), Леонид Тюленёв (Сегежа), Юрий Назаретян (Петрозаводск)
Поздравляем спортсменов и их тренеров!