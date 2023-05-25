В пятницу в Карелии заметно похолодает

Завтра, 26 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9°С, днем +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +16, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»