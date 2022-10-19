В Питкяранте завершается укладка сетей газоснабжения

В Карелии совместно с компанией «Газпром» продолжается строительство инфраструктуры газоснабжения республики. В 2023-2024 годах работа будет вестись сразу по нескольким магистральным направлениям – Питкяранта, Лахденпохья, Сортавала и Пудож. ОБ это сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«В Питкяранте сварку и укладку сетей практически завершили. Газораспределительную станцию «Питкяранта» планируем установить в следующем году. Переведем на голубое топливо крупнейшее предприятие района – целлюлозный завод, а также город, поселки Салми, Ряймяля и Ууксу»,

- пояснил губернатор.

Кроме того, в 2023 году специалисты приступят к строительству газопровода и распределительной станции «Ихала». Артур Прафенчиков пояснил, что эти шаги позволят не только газифицировать Лахденпохский район, но и начать укладку газопровода и возведение станции «Сортавала».

Что касается сегежского направления, то уже в ближайшее время оно станет частью единого масштабного проекта магистрального газопровода до Мурманска, который включит в систему газификации Костомукшу, а также все карельское Беломорье. Фото: vk.com/aparfenchikov.