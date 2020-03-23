23 марта 2020, 10:55
В Петрозаводске задержан объявленный в розыск обвиняемый в краже
Молодой человек игнорировал судебные заседания и в итоге его стали искать
Транспортные полицейские задержали в Петрозаводске 29-летнего молодого человека, объявленного в розыск.
По сообщению ведомства, в конце прошлого года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о краже. Дело было направлено на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Однако его фигурант на протяжении трех недель попросту игнорировал заседания. В итоге судья объявил его в розыск.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.