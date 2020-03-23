23 марта 2020, 10:55
Происшествия

В Петрозаводске задержан объявленный в розыск обвиняемый в краже

Молодой человек игнорировал судебные заседания и в итоге его стали искать

Транспортные полицейские задержали в Петрозаводске 29-летнего молодого человека, объявленного в розыск.

По сообщению ведомства, в конце прошлого года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о краже. Дело было направлено на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Однако его фигурант  на протяжении трех недель попросту игнорировал заседания. В итоге судья объявил его в розыск.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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Метки: 
Розыск
транспортная полиция
новости петрозаводска
Кража
Суд