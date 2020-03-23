ГИБДД накажет пострадавшего в аварии на Калинина пешехода на самокате

Как рассказали в Госавтоиспекции Петрозаводска, за движение на самокате по проезжей части при наличии тротуара пешехода привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Эта статья предусматривает предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.

Напомним, авария произошла накануне вечером на улице Калинина в Петрозаводске. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил 38-летнего мужчину, который двигался по проезжей части на самокате. Пешеход получил травмы, ему назначили лечение.