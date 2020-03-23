23 марта 2020, 10:21
Происшествия

ГИБДД накажет пострадавшего в аварии на Калинина пешехода на самокате

38-летний мужчина передвигался по дороге на самокате и был сбит автомобилем «Мерседес»

Как рассказали в Госавтоиспекции Петрозаводска, за движение на самокате по проезжей части при наличии тротуара пешехода привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Эта статья предусматривает предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.

Напомним, авария произошла накануне вечером на улице Калинина в Петрозаводске. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил  38-летнего мужчину, который двигался по проезжей части на самокате. Пешеход получил травмы, ему назначили лечение.

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