Молодой человек попался на краже телефона в баре

21-летний житель Пудожского района стал жертвой вора в одном из увеселительных заведений. Поиском подозреваемого занялась полиция.

По версии следователей, 23-летний подозреваемый пудожанин похитил смартфон, когда потерпевший вышел из-за столика. Незнакомец скрылся с устройством.

Похищенным телефоном подозреваемый намеревался пользоваться сам, так как своего гаджета у него не было. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.