23 марта 2020, 09:48
Происшествия

Молодой человек попался на краже телефона в баре

Подозреваемый в краже 23-летний пудожанин хотел оставить похищенное устройство себе

21-летний житель Пудожского района стал жертвой вора в одном из увеселительных заведений. Поиском подозреваемого занялась полиция.

По версии следователей, 23-летний подозреваемый   пудожанин похитил смартфон, когда потерпевший вышел из-за столика. Незнакомец скрылся с устройством.

Похищенным телефоном подозреваемый намеревался пользоваться сам, так как своего гаджета у него не было. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

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Кража
Полиция
мобильный телефон
новости Карелии