23 марта 2020, 09:48
Молодой человек попался на краже телефона в баре
Подозреваемый в краже 23-летний пудожанин хотел оставить похищенное устройство себе
21-летний житель Пудожского района стал жертвой вора в одном из увеселительных заведений. Поиском подозреваемого занялась полиция.
По версии следователей, 23-летний подозреваемый пудожанин похитил смартфон, когда потерпевший вышел из-за столика. Незнакомец скрылся с устройством.
Похищенным телефоном подозреваемый намеревался пользоваться сам, так как своего гаджета у него не было. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.