В Петрозаводске стартует семейный фотопроект «Заморские сказки»

Молодёжный центр «Смена» приглашает семьи Петрозаводска в новый семейный проект «Заморские сказки», сообщает сайт городской администрации.

По условиям конкурса, участникам нужно будет инсценировать сказку, которую расскажут иностранные студенты из международного агентства «Слово». В процессе инсценировки будет выполнена фотосессия.

Наши консультанты поделятся, какие сказки слушают дети на их родине, и помогут воссоздать атмосферу страны, откуда пришла сказка. Результатом профессиональной фотосъёмки станет сказка-диафильм, где главные герои - вы и ваша семья,

- отмечают авторы идеи.

Творческий проект поможет приобщиться к другой культуре, организовать интересный и полезный досуг. Регистрация доступна до 31 января по ссылке. Подробнее – в группе события.