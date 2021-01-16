16 января 2021, 12:57
Конкурсы

Информационный туристский центр Карелии объявляет флэшмоб

Жителям республики предлагают передать привет всему миру

Региональный туристский инфоцентр объявляет старт нового флэшмоба #ПриветИзКарелии в социальной сети Instagram, сообщает паблик «Информационный туристский центр Карелии».

Правила акции довольно просты:

  • сделать пост в Instagram с коротким (до 15 секунд) видео в котором должна прозвучат фраза «Привет из Карелии» и место откуда вы передаёте его! Это может быть любой туристический или природный объект республики
  • отметить аккаунт @visit_karjala
  • поставить хэштеги #ПриветИзКарелии #legendarykarelia #Карелия100
  • поставить под этим постом порядковый номер

Уже 30 января специалисты центра с помощью приложения Lizaonair выберут среди участников, которые выполнили все правила, счастливчика, которому достанется экосумка «Легендарная Карелия» с полезным содержимым.

Фото из группы «Лисья Сельга - карельская историческая деревня»

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Метки: 
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новости Карелии
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инстаграм
Информационный туристский центр Карелии