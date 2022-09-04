В Петрозаводске разыскивают двоих подозреваемых

По сообщению пресс-службы МВД республики, 23 августа в Петрозаводске в районе перекрестка улицы Кирова и проспекта Ленина было совершено хищение чужого имущества. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности неизвестных.

«Изображенные на видеозаписи мужчины могут быть причастны к совершению преступления. Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8 911 426 81 77, 8 921 011 86 96»,

- обратись правоохранители к горожанам. Конфиденциальность гарантируется. Скриншот видео: 10.мвд.рф.