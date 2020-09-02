Завтра карельская столица присоединится к всероссийской акции «Дальневосточная Победа».

В день окончания Второй мировой войны в торговых центрах «Лотос Плаза», «Тетрис» и «Макси» пройдет акция «Дальневосточная Победа» волонтеры будут раздавать желто-бело-красные ленты в цветах медали СССР «За победу над Японией», а также материалы с информацией о роли советских войск в победе над фашистской агрессией.

У «Макси» акция будет проходить 3 сентября с 13 до 14 часов, утонили в пресс-службе правительства Карелии.

Акция пройдет по всей стране как напоминание о победном завершении Второй мировой войны.