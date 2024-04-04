В Петрозаводске проводят специальную акцию для оптовых покупателей

Оптовики смогут воспользоваться скидкой и рассрочкой на большой ассортимент товаров

В Петрозаводске объявлена специальная акция для оптовых покупателей. Оптовики могут воспользоваться скидкой и рассрочкой на самые разнообразные товары. Скидка может достигать 15%, а рассрочка – до 6 месяцев!

Оптовая база предлагает искусственные и декоративные цветы в огромном ассортименте. Более 200 видов удовлетворят практически любой, даже самый требовательный запрос. Также на большой распродаже представлены и новогодние товары (для тех, кто готовится сильно заранее). Еще здесь возможно приобрести ритуальные товары и аксессуары, такие, как корзины, венки, свечи, ленты и многое другое. Качество товаров подтверждают многочисленные постоянные клиенты.

Организаторы с большим удовольствием приглашают всех на распродажу! Покупатели обязательно отметят низкие цены и отличное качество представленных товаров.

Акция проходит по адресам:

г. Петрозаводск, ул. Заводская. 18, 1 подъезд, цоколь.

г. Петрозаводск. ул. Онежской флотилии, 27, отдел «Искусственные цветы» в магазине «Светофор»

Срок акции : 4 - 30 апреля 2024года.

Рассрочку предоставляет ИП Шахназарян А. А.

Реклама. ИНН 100127111642. ИП Шахназарян А.А.