В Петрозаводске прошел XIII Марафон ползунков «Маленький чемпион»

Мероприятие, организованное Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Администрации Петрозаводского городского округа и многочисленных Партнеров.

Более 50 юных спортсменов соревновались в шести возрастных группах. Судьи определяли самых быстрых малышей на дистанции 5 метров в каждой возрастной группе. Все победители получили награды.

Зрители мероприятия с интересом и умилением наблюдали за каждым очередным стартом, поддерживая участников. Можно было позавидовать изобретательности родителей в выборе инструмента привлечения маленького спортсмена.

В ход шли различные гаджеты, игрушки, бутылочки с сосками, резиновые тапки и даже робот-пылесос!

Самой маленькой участницей Марафона ползунков стала Егорова Алиса. Юной спортсменке в костюме Принцессы под Новый год исполнится только 7 месяцев, а она уже получила первую в своей жизни настоящую медаль высшей пробы.

Несомненным украшением мероприятия стали маленькие спортсмены и целые семейные команды в оригинальных костюмах, специально подготовленных для участия в Конкурсе костюмов, который прошел в рамках Марафона. Были среди них: Зайка, Плюшевый щенок, Единорог, Снежинка, Гномик и даже Арбузик. Самые интересные костюмы, по мнению жюри, были награждены призами.

Семейный спортивный праздник получился ярким и веселым. Участники в красивых костюмах, разноцветные шарики, веселая музыка, выступление творческих коллективов — все способствовало хорошему настроению и позитивным эмоциям участников и гостей мероприятия.

И, возможно, именно с участия в Марафоне ползунков «Маленький чемпион» у кого-то из малышей начнется большая спортивная карьера.



А тех, кто не смог принять участие в Марафоне ползунков, организаторы просят не расстраиваться! Ближайшие соревнования среди ползунков пройдут 29 января в Медвежьегорске и 5 февраля в Кондопоге в рамках Детских олимпиад «Маленький чемпион».



