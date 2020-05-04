В Петрозаводске приступили к ремонту Вытегорского шоссе

Петрозаводск продолжает ремонт городских магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает администрация столицы Карелии.

Укладка асфальта, восстановление основания тротуаров, замена бортового камня идет в нескольких микрорайонах города, по информации на 4 мая, подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия на Гвардейской улице и приступил к одному из этапов асфальтирования Вытегорского шоссе - укладке выравнивающего слоя.

Как сообщают в мэрии, в ближайшее время начнется асфальтирование тротуара на Муезерской улице.

Всего, в рамках нацпроекта в 2020 году будет восстановлено 11 дорог, а также три тротуара. В списке: Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.