В Петрозаводске откроют выставку «Рене Магритт. Вероломство образов…»

27 мая в Городском выставочном зале Петрозаводска состоится торжественное открытие выставки известного художника-сюрреалиста Рене Магритта, сообщает городская администрация.

В период с 28 мая по 27 июня экспозицию могут посетить все желающие. На выставке представлено 50 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

Организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации Петрозаводска, Городской выставочный зал, ООО «Арт-Центр», Городской дом культуры.

Бельгийский художник Рене Магритт – один из самых загадочных мастеров XX века. Его стиль и эстетика формировались одновременно с философией таких прославленных живописцев как Сальвадор Дали, Хуан Миро, Макс Эрнст. На выставке посетители познакомятся с картинами, в которых соединяются натуралистично точные изображения предметов с образами и мотивами из мифов, литературы и живописных произведений прошлого.

Режим работы Городского выставочного зала (проспект Ленина, 26) со вторника по воскресенье – с 12:00 до 19:00 (касса – до 18:30). Выходной день – понедельник. С 28 мая по 27 июня площадка работает с 12:00 до 19:00 (касса до 18:30), 11 и 12 июня – с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30). Справки по телефону: +7 (8142) 78-16-50. // Фото: ru.wikipedia.org