25 мая 2021, 18:40
В июне в Сортавале пройдет традиционный фестиваль карельской калитки
На праздник прибудут ансамбль «Крууга», театр «Папьемашенники» и «Добраночь»
13 июня в городе Сортавале состоится VII республиканский фестиваль карельской калитки, сообщает одноименный паблик
https://vk.com/kalitka_sortavala
Место проведения вкусного, летнего, веселого и уютного праздника: Карелия, Сортавала, Промышленная улица, 44, территория туркомплекса «Пийпун Пиха».
Среди гостей праздника уже заявлены ансамбль «Крууга», театр «Папьемашенники» и группа «Добраночь» и другие славные коллективы.
А пока – строим планы, собираем вещи и смотрим видеоприглашение на праздник! Возрастное ограничение 0+ // Фото: vk.com