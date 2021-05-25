В июне в Сортавале пройдет традиционный фестиваль карельской калитки

13 июня в городе Сортавале состоится VII республиканский фестиваль карельской калитки, сообщает одноименный паблик

https://vk.com/kalitka_sortavala

Место проведения вкусного, летнего, веселого и уютного праздника: Карелия, Сортавала, Промышленная улица, 44, территория туркомплекса «Пийпун Пиха».

Среди гостей праздника уже заявлены ансамбль «Крууга», театр «Папьемашенники» и группа «Добраночь» и другие славные коллективы.

А пока – строим планы, собираем вещи и смотрим видеоприглашение на праздник! Возрастное ограничение 0+ // Фото: vk.com