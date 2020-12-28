В Петрозаводске определили самых быстрых лыжников Карелии

На базе спортивного комплекса «Курган» прошел второй день республиканских соревнований по лыжным гонкам – Кубок Карелии, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

27 декабря, в воскресенье, быстрейших определили в гонке классическим стилем на дистанциях 3, 5 и 10 километров.

Сисок сильнейших «классиков» Карелии выглядит сегодня следующим образом.

Женщины 2002 года рождения и старше

1 место - Ольга Жолудева, Петрозаводск, РСШОР

2 место - Елизавета Лукина, Петрозаводск, РСШОР

3 место - Ксения Богданова, Петрозаводск, РСШОР

Девушки 2003-2004 года рождения

1 место- Наталья Киркина, Петрозаводск, РСШОР

2 место- Екатерина Чечнева, Костомукша, ДЮСШ2

3 место - Ольга Никитина, Костомукша, ДЮСШ

Девочки 2005-2006 года рождения

1 место - Валерия Душичева, Сегежа, ДЮСШ

2 место - Анна Корякова, Петрозаводск, РСШОР

3 место - Дарья Бортник, Петрозаводск, РСШОР

Мужчины 2002 года рождения и старше

1 место - Климентий Агалаков, Петрозаводск, РСШОР

2 место - Александр Андреев, Петрозаводск, РСШОР

3 место - Николай Миронов, Петрозаводск, РСШОР

Юноши 2003-2004 года рождения

1 место - Егор Каразанов, Костомукша, ДЮСШ2

2 место - Артем Прозоров, Петрозаводск, РСШОР

3 место - Семён Козловский, Кондопога, СШОР

Юноши 2005-2006 года рождения

1 место - Макар Дмитриев, Костомукша, ДЮСШ2

2 место - Фёдор Чепик, Петрозаводск, РСШОР

3 местоя - Илья Тарасов, Петрозаводск, РСШОР

Поздравляем победителей, призеров и их тренеров!

Фото Олега Мышкина из паблика «Министерство спорта Республики Карелия»