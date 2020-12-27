27 декабря 2020, 17:46
Спорт

Спортсмены из Карелии заняли 1 место на Первенстве России по туризму

Команды под руководством Тимофея Бондаря, совершили походы 3 категории сложности по Хибинам и Ветреному поясу

Юные спортсмены, воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, стали призёрами Первенства России по спортивному туризму, сообщает паблик Министерство спорта Республики Карелия.

Первое место в дисциплине "маршрут-пешеходный" заняла команда отделения спортивного туризма, совершившая поход 3 категории сложности по Хибинам.

Второе место в дисциплине "маршрут-лыжный" заняла команда, совершившая лыжный поход 3 категории сложности по Ветреному поясу.

Руководителем обеих команд является Тимофей Бондарь.

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших спортивных достижений и успешных походов!

Фото из группы Министерство спорта Республики Карелия

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