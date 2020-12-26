В Петрозаводске стартовал Кубок Карелии по лыжным гонкам
Около двухсот лыжников мерялись силами в Петрозаводске 26 декабря, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».
Всего на лыжню вышли около 200 спортсменов. В результате забегов, места распределились следующим образом.
Победителями в гонке свободным стилем стали:
Среди юношей 2003-2004 года рождения
1 место - Семён Козловский
2 место - Егор Каразанов
3 место - Артем Прозоров
Среди мужчин 2002 года рождения и старше
1 место - Климентий Агалаков
2 место - Александр Андреев
3 место - Егор Чепик
Среди юношей 2005-2006 года рождения
1 место - Фёдор Чепик
2 место - Илья Тарасов
3 место - Макар Дмитриев
Среди женщин 2002 года рождения и старше
1 место - Ольга Жолудева
2 место - Надежда Новикова
3 место - Елизавета Лукина
Среди девушек 2003-2004 года рождения
1 место - Валерия Киричук
2 место - Наталья Киркина
3 место - Екатерина Чечнева
Среди девочек 2005-2006 года рождения
1 место - Анна Корякова
2 место - Валерия Душичева
3 место - Полина Федотова.
27 декабря соревнования лыжников продолжатся гонкой классическим стилем.
Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»
Авторы фото: Олег Мышкин и Елена Есина