26 декабря 2020, 15:31
В сети появилась карта ралли «Карелия 2021», которое пройдет в январе
Большой автомобильный праздник придет в Лахденпохский район 22-23 января
Карту скоростных участков ралли «Карелия-2021» появилась в сети, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»
«Петрозаводск говорит» уже писал о том, что движение транспортных средств в Лахденпохском районе Карелии 22 и 23 января 2021 года будет ограничено из-за автомобильных соревнований.
Ралли является одновременно и первым этапом Чемпионата России наступающего года, поэтому традиционно привлекает сильный состав участников. Кроме того, гонщики откровенно любят своеобразный рельеф карельских дорог с их крутыми поворотами и переломами, где можно реально «полетать».
Карта из группы «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»
Фото с сайта a.d-cd.net