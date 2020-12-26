В сети появилась карта ралли «Карелия 2021», которое пройдет в январе

Карту скоростных участков ралли «Карелия-2021» появилась в сети, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»

«Петрозаводск говорит» уже писал о том, что движение транспортных средств в Лахденпохском районе Карелии 22 и 23 января 2021 года будет ограничено из-за автомобильных соревнований.

Ралли является одновременно и первым этапом Чемпионата России наступающего года, поэтому традиционно привлекает сильный состав участников. Кроме того, гонщики откровенно любят своеобразный рельеф карельских дорог с их крутыми поворотами и переломами, где можно реально «полетать».

Карта из группы «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»

Фото с сайта a.d-cd.net