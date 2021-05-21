21 мая 2021, 15:28
Общество

В Петрозаводске начали косить траву

Сегодня покос ведут в центре карельской столицы

Подрядчик приступил к кошению травы на магистральных газонах карельской столицы, сообщает администрация города.

Сегодня мероприятия проводятся в центральной части города: на проспекте Ленина и на площади Гагарина. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к покосу на магистральных улицах во всех жилых районах города.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. // Фото: petrozavodsk-mo.ru

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Петрозаводск
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