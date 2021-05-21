В Петрозаводске начали косить траву

Подрядчик приступил к кошению травы на магистральных газонах карельской столицы, сообщает администрация города.

Сегодня мероприятия проводятся в центральной части города: на проспекте Ленина и на площади Гагарина. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к покосу на магистральных улицах во всех жилых районах города.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. // Фото: petrozavodsk-mo.ru