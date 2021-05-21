Теле- и радиовещание прервется в Карелии

На неделе с 24 по 30 мая в ряде населенных пунктов Карелии будет прерываться вещание телевидения и радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

В разные дни теле- и радиосигнал будет пропадать в поселках Ведлозеро, Вирандозеро, Салми, Лендеры, Немино-3 и Софпорог. В Софпороге отключения пройдут в ночное время, в остальных населенных пунктах - днем.

Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами, а также со временными отключениями электроэнергии. Фото factroom.ru