21 мая 2021, 14:43
Теле- и радиовещание прервется в Карелии
РТПЦ опубликовал график отключений на следующую неделю
На неделе с 24 по 30 мая в ряде населенных пунктов Карелии будет прерываться вещание телевидения и радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.
В разные дни теле- и радиосигнал будет пропадать в поселках Ведлозеро, Вирандозеро, Салми, Лендеры, Немино-3 и Софпорог. В Софпороге отключения пройдут в ночное время, в остальных населенных пунктах - днем.
Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами, а также со временными отключениями электроэнергии. Фото factroom.ru