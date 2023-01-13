В Петрозаводске и районах Карелии прервется телевещание

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал расписание временных отключений вещания на неделю с 16 по 22 января.

Так, основные отключения телевидения и радио намечаются на понедельник, 16 января. В этот день с 8 до 17 часов прекратится вещание эфирных телеканалов, а также «Радио России» и радио «Маяк». Временные неудобства коснутся жителей Петрозаводска, Сортавалы, а также поселков Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши. 18 января отключения ожидаются в поселке Сосновец. Подробный график можно посмотреть по ссылке на сайте РТПЦ.

Причиной временных неудобств станут плановые профилактические работы. // Фото: unsplash.com