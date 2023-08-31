В первый день осени воздух в Карелии прогреется до плюс 26

Завтра, 1 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +24,+26°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части, днем местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +21, +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, преимущественно ясно.

В Сегеже до +22, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»