В перинатальном центре жалуются на холод в палатах

Несколько дней в соцсети звучат жалобы на холод в квартирах и просьбы включить отопление.

В паблике «Подслушано в Птз» рассказали о проблемах с горячей водой в перинатальном центре в Петрозаводске и холод в палатах. Автор сообщения утверждает, что дети спят под несколькими одеялами.

«В перинатальном центре уже вторые сутки проблемы с водой - ее не было совсем, а сейчас нет горячей. Ни мамочкам, ни деткам не помыться. Еще и в палатах очень холодно, малыши под тремя одеялами спят...Как в таких условиях вообще можно осуществлять медицинскую деятельность, не понятно».

В соцсети звучат просьбы к чиновникам включить отопление в социальных учреждениях. 1 сентября дети отправятся в школы и садики, а там, по мнению горожан, сыро и холодно.

Ранее мы писали, что в сентябре в Карелии потеплеет до плюс 21 градуса.