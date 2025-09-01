01 сентября 2025, 07:19
В сентябре в Карелию придет бабье лето
Сухая, солнечная и теплая погода порадует жителей и гостей региона в начале осени
фото «Петрозаводск говорит»
Теплая погода установится в Карелии в начале осени. В регион пожалует бабье лето.
Новый антициклон обеспечит преимущественно погоду без дождей, а северяне смогут насладиться лучами осеннего солнца.
Температура воздуха днем будет повышаться до +18, +23 градусов. Такой приятный прогноз дает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Ожидается, что такая погода сохранится на неделе.
Судя по прогнозу гидрометцентра, в ближайшие три дня сентября в республике будет солнечно, без осадков и с дневными температурами до +21 градуса.