В сентябре в Карелию придет бабье лето

Теплая погода установится в Карелии в начале осени. В регион пожалует бабье лето.

Новый антициклон обеспечит преимущественно погоду без дождей, а северяне смогут насладиться лучами осеннего солнца.

Температура воздуха днем будет повышаться до +18, +23 градусов. Такой приятный прогноз дает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Ожидается, что такая погода сохранится на неделе.

Судя по прогнозу гидрометцентра, в ближайшие три дня сентября в республике будет солнечно, без осадков и с дневными температурами до +21 градуса.