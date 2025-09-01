01 сентября 2025, 07:19
Погода

В сентябре в Карелию придет бабье лето

Сухая, солнечная и теплая погода порадует жителей и гостей региона в начале осени
деревья в парке
фото «Петрозаводск говорит»

Теплая погода установится в Карелии в начале осени. В регион пожалует бабье лето.

Новый антициклон обеспечит преимущественно погоду без дождей, а северяне смогут насладиться лучами осеннего солнца.

Температура воздуха днем будет повышаться до +18, +23 градусов. Такой приятный прогноз дает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Ожидается, что такая погода сохранится на неделе.

Судя по прогнозу гидрометцентра, в ближайшие три дня сентября в республике будет солнечно, без осадков и с дневными температурами до +21 градуса.

прогноз

Обсудить
Метки: 
сентябрь
бабье лето
Карелия
погода
осадки
температура воздуха
21 градус